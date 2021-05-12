Özbekistan'ın başkenti Taşkent’teki İslam Medeniyeti Merkezi Müdürü Şaazim Munavvarov, merkez bünyesinde 14. yüzyıla ait Kur'an-ı Kerim'in tek bir sayfasından el yazmasıyla nüsha alındığını söyledi.

Munavvarov, elle yazılan sayfanın "dünyanın en büyük" Kur'an-ı Kerim sayfası olduğunu vurguladı.

Kuran-ı Kerim sayfasının hazırlanması için boyalar Türkiye’den

Munavvarov, Özbek hattat Necmiddin Fayazi'nin 6 ayda hazırladığı sayfanın, Timur İmparatorluğu'nun üçüncü hükümdarı Şahruh Mirza için oğlu Baysunkar Mirza tarafından özel hazırlanan 14. yüzyıla ait Kur'an-ı Kerim sayfasının biraz daha büyütülmüş nüshası olduğunu açıkladı.

Altın suyu ile işlenen Kuran-ı Kerim sayfasının hazırlanması için özel kağıdın Japonya’dan, boyaların ise Türkiye’den getirildiğine dikkat çeken Munavvarov, tek bir sayfadan oluşan söz konusu hattatlık eserinin İslam Medeniyeti Merkezinde muhafaza edileceğini aktardı.

Munnaraov ayrıca söz konusu sayfanın dünyadaki en büyük Kur'an-ı Kerim sayfası olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na alınması için çalışmaların başlatıldığını sözlerine ekledi.