İngiltere Başbakanı Boris Johnson, açıklamayı sosyal medyadan yaptı. Johnson'ın Twitter hesabındaki paylaşımı şöyle:

"İsrail ve Filistinlileri uçurumdan geri çekilmeye ve itidale çağırıyorum. Birleşik Krallık, artan şiddet ve sivil kayıplardan derinden endişe duyuyor. Gerilimlerin acil bir şekilde azalmasını görmek istiyoruz."

Kudüs ve Gazze'deki saldırılar

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları dün İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail saldırılarında 13'ü çocuk, 3'ü kadın olmak üzere 48 Filistinlinin şehit olduğu, yaralı sayısının ise 304'e çıktığı açıklandı.