​​​​​​Almanya Federal Başsavcılığının açıklamasına göre, Heilbronn kentinde gözaltına alınan Abdullah Ö. tutuklandı.

Açıklamada, Abdullah Ö.'nün 2019'un ağustos ayından bu yana terör örgütü PKK'nın kadrosunda olduğuna vurgu yapıldı.

Zanlının sözde Hessen eyalet sorumlusu olarak organizasyon, elemanlar ve propaganda ile ilgili faaliyetlerin koordinasyonunu yürüttüğü belirtildi.

Örgüt için para toplanmasını sağlıyordu

Abdullah Ö.'nün örgüt üyelerine talimatlar verdiği ve bunların yerine getirilmesini kontrol ettiğinin altı çizildi.

Şüphelinin örgüt için para toplanmasını koordine ettiği ve "potansiyel bağışçılarla" temasa geçtiği bilgisine de yer verildi.

Açıklamada, zanlının örgütün sözde Avrupa sorumlularına rapor verdiği ifade edildi.