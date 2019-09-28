Dünya
Tepki bakışı atarken direğe çarptı28 Eylül 2019 Cumartesi 11:57 - Son Güncelleme 28 Eylül 2019 Cumartesi 12:55
Kanada'da son anda kendisine yol veren bir sürücüye dik bakışlar atarak kaldırıma yürüyen adamın direğe çarptığı anlar sosyal medyada çok sayıda yorum aldı.
Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı Hamilton şehrinde bir aracın yol kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, seyir halindeki aracın yolun karşısına geçen yayaya son anda yol vermek için durduğu, yayının ise sürücüye dik bakışlar attığı görülüyor.
Görüntünün devamında ise, gözünü sürücüden ayırmayan yayanın kaldırıma çıktığı ancak elektrik direğini fark etmeyerek çarptığı görülüyor.
İzleyenleri tebessüm ettiren görüntü, sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.
Kaynak: DHA
Etiketler: ontario Kanada direğe çarpan adam