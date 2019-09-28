Dünya
İmran Han'ı taşıyan uçak New York'a acil iniş yaptı28 Eylül 2019 Cumartesi 09:04 - Son Güncelleme 28 Eylül 2019 Cumartesi 09:35
Pakistan Başbakanı İmran Han'ı taşıyan uçak teknik arıza nedeniyle New York'a acil iniş yaptı.
[Fotoğraf: AP]
Pakistan Başbakanı İmran Han'ın, ABD'den Pakistan'a dönerken uçağında meydana gelen arıza nedeniyle New York'a acil iniş yaptı.
İmran Han, Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurulu çalışmalarına katılmak için ABD'de bulunuyordu.
Başbakan İmran Han'ın geceyi New York'ta geçireceği belirtiliyor.
Kaynak: İHA, Geo.tv