Temizlik yaparken bulunan kitap 43 bin sterline satıldı

1937 yılında basılan 1.500 kopyadan biri olan bu nadir kitap, toz kapağı (dust jacket) olmadan sıradan bir kitaplıkta yer alıyordu.

Kitap, Auctioneum adlı müzayede evi tarafından keşfedildi. Şu anda bu ilk baskılardan yalnızca birkaç yüz adet kaldığı tahmin ediliyor.

Dört katı fiyata satıldı

Müzayede evi kitabın bu kadar yüksek bir fiyata alıcı bulmasını beklemiyordu. Açıklamada, dünya çapındaki koleksiyonerlerin kıyasıya teklif verdiği belirtildi. Auctioneum’un nadir kitaplar uzmanı Caitlin Riley, şu ifadeleri kullandı:

“Gerçekten özel bir kitap için harika bir sonuç. İlk bakışta eski bir Hobbit baskısı olduğu belliydi ama gerçek bir ilk baskı olduğunu hiç beklemiyordum.”

Tolkien’in çizimleriyle bezeli

Kitap, açık yeşil kumaş ciltli ve üzerinde Tolkien’in siyah beyaz illüstrasyonları yer alıyor. Tolkien, bu dünyayı Oxford Üniversitesi'nde profesörlük yaparken yaratmıştı.

Kitap, ünlü Antarktika kâşifi Sir Raymond Edward Priestley’nin kardeşi olan botanikçi Hubert Priestley’nin aile kütüphanesinden kalmaydı. Müzayede evine göre, Priestley ile Tolkien’in ortak arkadaşları arasında Narnia Günlükleri yazarı C.S. Lewis de bulunuyordu.

Daha önce 137 bin sterline satılmıştı

The Hobbit, dünya çapında 100 milyondan fazla satıldı ve 2010’larda Peter Jackson yönetmenliğinde üçleme olarak sinemaya uyarlandı. 2015 yılında Tolkien’in Elf dilinde el yazısıyla not düştüğü başka bir ilk baskı, Sotheby’s müzayede evinde 137 bin sterline alıcı bulmuştu.

Yeni bulunan bu baskı, toz kapağı olmamasına rağmen şimdiye kadar keşfedilen en “olağanüstü nadir” Tolkien eserlerinden biri olarak kabul ediliyor.