TRT Haber 07.08.2025 06:50

Eski Yunanistan Dışişleri Bakanı: Atina seyirci kalıyor, Türkiye gücünü kullanıyor

İstanbul’daki Türkiye-İtalya-Libya zirvesi Yunanistan'da gündem olmaya devam ediyor. İktidar partisi vekilleri dahi Yunan dış politikasını eleştiriyor. Eski Dışişleri Bakanı Dimitris Avramopoulos, zirvenin, Türkiye'nin askeri ve jeopolitik gücünü etkin kullandığının kanıtı olduğunu söyledi. Atina'nın kritik süreçlere seyirci kaldığını vurguladı.

Atina Hükümeti'nin Türkiye karşıtı dış politikası iktidar partisinin içinde bile rahatsızlık yaratıyor.

Eski Yunanistan Dışişleri Bakanı Dimitris Avramopouloda hükümeti eleştirdi.

“Ankara, askeri ve jeopolitik gücünü etkin kullanarak Avrupa ve Arap dünyasıyla ilişkilerde öne çıkıyor. Türkiye'yi yalnızca bir tehdit olarak görme saplantımız Yunanistan'ın geleceğini olumsuz etkiliyor" dedi.

Avramopoulos, İstanbul’daki zirveye ilişkin bir makale kaleme aldı. "Yunanistan’ın dışlanması normal" dedi.

“Üç taraf stratejik bakış açısıyla iş birlikleri kurmayı hedefliyor, Yunanistan bir kez daha masada yoktu. Dışlanması tesadüf değil. Türkiye'yi yalnızca bir tehdit olarak görme saplantımız, sadece ülkenin uluslararası konumunu değil, Yunan vatandaşların psikolojisini de olumsuz etkilemiştir. ”

Avramopoulos, Türkiye'nin İHA üretimiyle prestijini artırırken, silah ihracatında da referans alındığını vurguladı.

Atina'ya “yeni strateji belirlenmesi” çağrısı yapan Avromopulos, “Aksi halde, komşularımız ve ortaklarımız bölgenin haritasını yeniden düzenlerken, biz sadece seyirci kalacağız” uyarısında bulundu. 

