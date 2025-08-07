İşgalci İsrail, Microsoft bulutunu kullanarak milyonlarca Filistinliyi gözetliyor

2021’in sonlarında, Unit 8200’ün komutanı Yossi Sariel, Microsoft CEO’su Satya Nadella ile şirketin Seattle yakınlarındaki genel merkezinde bir araya geldi.

Görüşmede, İsrail'in istihbarat verilerini Microsoft'un Azure bulut platformuna taşıma planı ele alındı.

Nadella, toplantının sonunda kısa süreliğine katıldı ancak şirket içi belgelere göre Sariel’in vizyonuna destek verdi ve Microsoft’un kaynak sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.

Unit 8200, Microsoft mühendislerinin özel güvenlik katmanlarıyla koruma altına aldığı Azure bulut platformuna geçiş yaparak, her saat bir milyon aramayı depolayabilecek kapasitede yeni bir gözetim sistemi inşa etti. Bu sistem, 2022’den bu yana aktif olarak çalışıyor.

Ses kayıtları: Geriye dönük analiz ve hedefleme

Sistemle birlikte İsrail, Gazze ve Batı Şeria’daki milyonlarca Filistinlinin günlük telefon görüşmelerini geriye dönük olarak dinleyip analiz etme imkânı kazandı.

Daha önce sadece önceden belirlenen kişilerin dinlenmesi mümkündü; ancak bulut altyapısı sayesinde artık ön seçim yapmadan herkesin konuşmaları kaydediliyor ve gerektiğinde geriye dönülerek inceleniyor.

Filistinlilerin özel hayatı ihlal ediliyor

Belgelerde, sistemin Gazze’deki bombardıman hedeflerinin belirlenmesinde kullanıldığı belirtiliyor. Hedef alınacak kişinin bulunduğu bölgede yapılan aramaların dinlenmesiyle, çevresindeki sivil yoğunluk ya da potansiyel temaslar analiz ediliyor.

Batı Şeria’daki sistem ise özellikle sivil nüfusun baskı altına alınması, şantaj, gözaltı gerekçesi yaratma gibi amaçlarla kullanılıyor.

Unit 8200 kaynakları, mesaj içeriklerinin de otomatik analizle puanlandığını, “ölmek istemek” ya da “silah” gibi kelimeler içeren mesajların tehlike skoru alarak takibe alındığını aktarıyor. Bu sistem hâlâ kullanımda.

Microsoft’tan inkâr ve çelişkili açıklamalar

Microsoft, Azure altyapısının bu tür bir gözetim için kullanıldığından haberdar olmadığını savundu. Şirket, Unit 8200 ile olan iş birliğinin sadece “siber güvenlik ve devlet destekli saldırılara karşı savunma” amacı taşıdığını iddia etti.

Ancak sızdırılan belgeler, Microsoft mühendislerinin sistemin barındıracağı verinin istihbarat amaçlı ses kayıtları olduğunu açıkça bildiğini gösteriyor. Şirket içi belgelerde, 2025 Temmuz itibarıyla 11.500 terabaytlık (yaklaşık 200 milyon saatlik) veri Hollanda’daki, daha az bir kısmı ise İrlanda’daki Microsoft veri merkezlerinde saklanıyor.

Gizlilik içinde yürütülen projeye içerden tepkiler

Proje, Microsoft içinde de büyük gizlilikle yürütüldü. Mühendislerin Unit 8200 ismini kullanmaması istendi. Bazı çalışanlar ve hissedarlar projeye sert tepki gösterdi.

Mayıs 2025’te bir Microsoft çalışanı, CEO Nadella’nın sunumunu bölerek protesto etti ve “İsrail savaş suçlarını Azure ile nasıl desteklediğinizi gösterin” diye bağırdı.