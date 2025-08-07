Yedi yaşındaki çocuk evin köpeği tarafından saldırıya uğradı

Polis, olayın 4 Ağustos Pazartesi günü saat 20.00 sularında yaşandığını ve saldırgan köpeğin kayıtlı bir XL Bully olduğunu belirtti. Köpek, Güney Yorkshire Polisi tarafından el konularak koruma altına alındı.

Aynı akşam, polis toplam 15 ayrı köpek saldırısı ihbarı aldı. Bu vakalar arasında Doncaster’daki bir evde, ailenin Shih Tzu cinsi köpeği tarafından ısırılarak kulağından yaralanan dokuz yaşındaki başka bir çocuk da yer aldı.

Polis uyardı: “Her köpek ısırabilir”

South Yorkshire Polisi, yaz tatilinde çocukların evde daha fazla zaman geçirmeye başlamasıyla birlikte ebeveynlere yönelik bir uyarı yayınladı:

“Evcil hayvanların bir çocuğun hayatına kattığı mutluluğu anlıyoruz. Ancak her ırktan köpek ısırabilir, zarar verebilir veya korku yaratabilir. Bu nedenle sahiplerin, köpeklerinin davranışlarını anlaması ve hayvanlara yalnız kalabilecekleri güvenli alanlar sağlaması büyük önem taşıyor.”

XL Bully’ler yasa kapsamında

2023 yılının sonlarında Birleşik Krallık’ta XL Bully köpeklerinin üretimi, takası ve ilan yoluyla satışı yasaklanmıştı.

2024 yılı itibarıyla ise istisna belgesi olmaksızın bu türü sahiplenmek suç sayılıyor. Söz konusu suç, 1991 tarihli Tehlikeli Köpekler Yasası kapsamına giriyor.

Bu yasa uyarınca “kontrolsüz ve tehlikeli” kabul edilen köpekler zorla alınabiliyor ve gerektiğinde itlaf edilebiliyor.

Radar adlı medya kuruluşunun Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası kapsamında elde ettiği verilere göre, 2024 yılında İngiltere genelinde 3.464 XL Bully köpeğine el konuldu.

Bu sayı, o yıl toplanan toplam 7.004 yasaklı ya da tehlikeli köpeğin yaklaşık yarısını oluşturuyor.

El konulan köpeklerin önemli bir kısmı da itlaf edildi. Verilere göre 33 polis teşkilatının 2024 yılında el koyduğu yasaklı köpeklerin 2.409’u öldürüldü.

Bunların 1.275’inin (yüzde 53) XL Bully cinsi olduğu açıklandı.

Şu anki yasalara göre, XL Bully köpeklerinin kamusal alanlarda ağızlık takması zorunlu ve bu cinsin üretilmesi kesin olarak yasak.