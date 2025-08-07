Açık 24.5ºC Ankara
Dünya
BBC 07.08.2025 06:25

United Airlines ABD genelinde uçuşları durdurdu

Amerikan havayolu şirketi United Airlines, yaşanan bir “teknoloji sorunu” nedeniyle ABD genelinde tüm ana uçuşlarını durdurduğunu açıkladı.

United Airlines ABD genelinde uçuşları durdurdu

Şirketin ana seferleri için kalkış noktalarından geçici durdurma kararı alındı. Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, bu durum Chicago, Denver, Houston, San Francisco ve New Jersey gibi büyük havalimanlarında aksamalara yol açtı.

United Airlines, BBC’nin ABD’li ortağı CBS News’e yaptığı açıklamada, “Bu sorunu çözmeye çalışırken bu akşam ek gecikmeler yaşanmasını bekliyoruz,” dedi. Şirket ayrıca “Güvenlik bizim önceliğimizdir. Yolcularımızı varış noktalarına ulaştırmak için çalışıyoruz,” ifadelerini kullandı.

Havadaki uçuşlar devam ediyor

United Airlines, halihazırda havada olan uçuşların varış noktalarına ulaşmaya devam edeceğini belirtirken, bölgesel uçuşların doğrudan etkilenmediğini ancak yer trafiği nedeniyle gecikmeler yaşanabileceğini kaydetti.

Uçuş takip sitesi FlightAware verilerine göre, ABD Doğu saatiyle 21.00 itibarıyla 700’den fazla United seferi gecikmeli durumda. Şirketten henüz daha fazla açıklama yapılmadı.

