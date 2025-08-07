Birmingham Havalimanı'nda acil iniş kaosu: Binlerce yolcu saatlerce bekledi

Pist, yerel saatle 14.40’ta geçici olarak kapatıldı ve yaklaşık beş saat sonra, 20.00'ye doğru yeniden açıldı. Ancak pistin açılmasının ardından bile bazı uçuşlar gece yarısına kadar ertelendi.

Uçakta üç kişi vardı

West Midlands Polisi'ne göre, Belfast Uluslararası Havalimanı’na gitmekte olan Beechcraft B200 Super King Air tipi uçak, iniş takımlarında yaşanan arıza nedeniyle Birmingham’a geri dönmek zorunda kaldı.

Uçak acil iniş sırasında pist üzerinde düz şekilde kaldı ve ana iniş takımı çökerek büyük bir kazaya yol açtı.

Polis, itfaiye ve ambulans ekipleri olay yerine sevk edildi. Uçakta bulunan üç kişiden biri hafif yaralanırken, diğer ikisi olay yerinde kontrol edildikten sonra taburcu edildi.

Geç açılan pist, zincirleme rötar getirdi

Havalimanında saat 14.10'dan itibaren kalkış yapması planlanan pek çok uçuş iptal veya ertelenirken, Avrupa'dan Birmingham’a dönmek isteyen çok sayıda yolcu da uzun bekleyişler yaşadı. Birmingham Havalimanı yetkilileri yaşanan aksaklık nedeniyle özür diledi.

Örneğin, tatilden dönen bir yolcu olan iç mimar Diana Celella, Lizbon’dan 20.20’de kalkması gereken Ryanair uçağının yaklaşık 3 saat geciktiğini ve tatilin sonunda bu durumun moral bozduğunu söyledi.

Soruşturma başlatıldı

Geçtiğimiz ay aynı uçak modelinin Londra Southend Havalimanı'nda düşmesi ve dört kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle dikkatler yeniden Beechcraft B200 Super King Air modeline çevrildi.

İngiltere'nin Hava Kazaları Soruşturma Birimi (AAIB), Birmingham’daki olayla ilgili inceleme başlattığını duyurdu. Olay yerine uçuş operasyonları, mühendislik ve kayıtlı veri alanlarında uzman müfettişlerin gönderildiği bildirildi.

Uçağın sahibi Woodgate Aviation, “Uçak Birmingham’a geri dönerek acil iniş yaptı ve temas sırasında ana iniş takımı çöktü,” açıklamasında bulundu.

Uçuşlar normale dönmeye çalışıyor

Birmingham Havalimanı internet sitesine göre bazı uçuşlar gece 00.10’a kadar ertelendi. Havalimanı yetkilileri, uçuş akışının kademeli olarak normale döneceğini belirtti.