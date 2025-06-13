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Dünya
AA 13.06.2025 21:31

Tel Aviv'den dumanlar yükseliyor

İran, İsrail'e karşı balistik füze saldırılarının başlatıldığını duyurdu.

İran devlet televizyonunun haberinde, "İran'ın füze saldırıları başlatıldı" ifadelerine yer verildi.

Saldırılar kapsamında İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarına yüzlerce balistik füze fırlatıldığı bildirildi.

Devlet televizyonunda, canlı yayında füzelerin Tel Aviv'e isabet ettiğine dair görüntüler yayımlandı.

İran İsrail'e misilleme saldırısı başlattı
İran İsrail'e misilleme saldırısı başlattı

İsrail ordu radyosunun haberinde, isabet alan noktalarda ekiplerin çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

İran'dan atılan füzelerin İsrail'de 7 noktaya isabet ettiği, bu bölgelerde çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, şu ana kadar 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan onlarca füzenin ülkeye fırlatıldığı ve hava savunma sistemlerinin önlemek için çalıştığı belirtildi.

İran'ın misilleme için fırlattığı füzeler nedeniyle İsrail genelinde sürekli alarmlar devreye giriyor.

Tahran'da yeniden patlama sesleri: Nükleer tesis hedef alındı
Tahran'da yeniden patlama sesleri: Nükleer tesis hedef alındı

⁠İsrail, İran'da birçok kente saldırı düzenledi

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'da bağlı Natanz bölgesindeki nükleer tesis ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Natanz'daki nükleer tesiste sızıntı olmadığı bilgisi verilmişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken aralarında kadın ve çocukların da olduğu 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 329 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Tebriz'deki saldırılarda da şu ana kadar 18 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.

Başkent Tahran dahil olmak üzere saldırılar aralıklarla devam ediyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a saldırı düzenlediklerini belirterek "tehlike ortadan kalkana kadar" saldırıların süreceğini söylemişti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ülkede olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurmuştu.

İsrail ordusu saldırılara 200’den fazla savaş uçağının katıldığını açıklarken insansız hava araçlarının da kullanıldığı kaydedilmişti.

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