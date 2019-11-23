Tel Abyad'da sanayi bölgesinde bomba yüklü araçla yapılan terör saldırısında ilk belirlemelere göre 3 sivil hayatını kaybetti, aralarında çocukların da olduğu 6'sı ağır 20'den fazla sivil yaralandı. Durumu ağır olan yaralıların Akçakale Devlet Hastanesi'ne getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, DEAŞ’tan farkı olmayan PKK/YPG terör örgütü, masum sivillere saldırmayı sürdürüyor. Bebek katili teröristler bugün de Tel Abyad’ın sanayi bölgesinde işinin başında bulunan sivil halka bombalı araçla saldırdı. İlk bilgilere göre 3 kişi katledildi, 20’den fazla kişi de yaralandı." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: TRT Haber