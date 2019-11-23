Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, BM Güvenlik Konseyi'ni Cenevre'de toplanan Suriye Anayasa Komitesi'nin çalışmaları hakkında bilgilendirdi.

Beş yıl aradan sonra Suriyeli tarafların ilk kez yüz yüze görüşmesini ''tarihi'' olarak nitelendiren Pedersen, Anayasa Komitesi'nin 25 Kasım Pazartesi günü tekrar toplanma kararı aldığını belirtti.

İdlib'de çatışmaların ve şiddet olaylarının yeniden başlamasından derin endişe duyduğunu da aktaran Pedersen, Suriye'deki önemli aktörleri bir araya getirecek uluslararası bir toplantı düzenlenmesi çağrısını yineledi.

Kaynak: TRT Haber