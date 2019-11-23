ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, terör örgütü PKK/YPG'nın Suriye uzantısı SDG'ye desteklerini yineledi.

"SDG; 4 yıldır kontrol ettiği petrol sahalarında çalışmaya devam ediyor, biz de Suriye stratejimizin bir parçası olarak buna yardım edeceğiz." dedi.

Jeffrey, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki (BMGK) Suriye toplantısı öncesi gazetecilere açıklamalar yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'nin doğusundaki petrol sahalarını "güvenceye aldıkları" yönündeki açıklamasının uluslararası yasal dayanağı sorulan Jeffrey, "Bunun, her türlü yasal olduğuna inanıyorum." dedi.

Suriye'deki Amerikan askerinin orada kalıp terör örgütü DEAŞ ile mücadelede terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye uzantısı SDG ile çalışmaya devam edeceklerini belirten Jeffrey, "Bizim için en önemli konu petrolün DEAŞ ve diğer aktörlerin eline geçmesini engellemek. Yasadışı hiçbir şey yapmıyoruz." dedi.

Jeffrey, "SDG, 4 yıldır kontrol ettiği petrol sahalarında çalışmaya devam ediyor, biz de Suriye stratejimizin bir parçası olarak buna yardım edeceğiz.'' diye konuştu.

Kaynak: TRT Haber