Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin kasım ayı dönem başkanlığını yürüten İngiliz Büyükelçi Karen Pierce, Suriye oturumunda Rusya ve Suriye rejimini ''sivillere yönelik hava saldırıları, hastaneleri bombalama ve uluslararası insani hukuku ihlal etmek'' ile eleştirdi.

Pierce'ın suçlamalarına cevap veren Rusya ve Suriye'nin temsilcileri ise Batı'yı ''teröristlere destek vermekle'' suçladı.

"BM'nin Suriye'ye barış götürmesi için uğraşıyoruz"

Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyanskiy, ''Cenevre'de müzakerelere katılanların muhalif, Suriye'de savaşanların terörist'' olduğunu savunarak, ''teröristlerin ılımlı muhalifler'' olarak gösterilmemesi gerektiğini söyledi.

Tekrar söz alan İngiliz Büyükelçi Pierce ise, Rusya ve Suriye'nin Batı'nın teröre destek verdiği iddialarını yalanlayarak şunları söyledi:

''Batı'ya yönelik saldırılar ve bizi teröre destek veriyor ya da onların yanında yer alıyormuşuz gibi gösterme girişimleri durmak zorunda. Biz, BM'nin Suriye'ye barış götürmesi için uğraşıyoruz, insani yardımlar için para veriyoruz. Bu saldırıları hak etmiyoruz. Konsey dışında bu tür açıklamalar olursa yasal yollara başvurulacak. Tüm bunlar karalama ve doğru değil.''

Kaynak: AA