NATO'nun 29 lideri, 3-4 Aralık'ta Londra'da ittifakın geleceğine ilişkin önemli kararlar almak için zirvede bir araya gelecek.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in başkanlığında gerçekleşecek zirvede Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil edecek. Stoltenberg, görev süresi kapsamında dördüncü kez NATO Zirvesi'ne başkanlık yapacak.

Suriye'de çözüm için terör örgütlerine verilen desteğin kesilmesi istenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvede Suriyelilerin geri dönüşü için hazırlanan planı gündeme getirecek. Barış Pınarı Harekatı'nın amacını anlatacak. Suriye krizine çözüm içi terör örgütlerine verilen desteğin kesilmesini isteyecek.

Londra'daki 4'lü zirve

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye, Almanya, Fransa ve İngiltere dörtlü zirvesinin, Londra'da 3-4 Aralık'taki NATO Zirvesi marjında yapılmasında mutabık kalındığını bildirdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın başkanlığındaki heyet, Mabeyn Köşkünde, Almanya, Fransa ve İngiltere (E3) heyetleri ile 3-4 Aralık'ta Londra'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nde liderler seviyesinde yapılacak dörtlü görüşme öncesi ön toplantı yaptı.

Kalın, düzenlediği basın toplantısında Almanya, Fransa ve İngiltere liderlerinin temsilcileriyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Zirvesi marjında yapacağı dörtlü zirvenin gündeminin ele alındığını, NATO Zirvesi'nde ele alınacak konuların, Suriye bağlamında izlenecek adımların değerlendirildiğini anlattı.

Trump zirveye katılmak i çin Birleşik Krallık'a gidecek

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump ve eşi Melania Trump'ın gelecek ay Londra'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Birleşik Krallık'ı gideceği belirtildi.

Kurulmasının üzerinden 70 yıl geçen NATO'nun "tarihteki en güçlü ittifak" olduğunun vurgulandığı açıklamada, Donald Trump'ın finansal yük paylaşımı konusunda NATO devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştireceği ifade edildi.

Trump'ın zirvede, kritik altyapı ve telekomünikasyon ağlarına yapılan siber güvenlik konusunda terör örgütlerinin teşkil ettiği tehditlere karşı da NATO ittifakının önemini vurgulayacağı aktarıldı.

Kaynak: TRT Haber