Dünya
Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi23 Kasım 2019 Cumartesi 10:37 - Son Güncelleme 23 Kasım 2019 Cumartesi 10:45
Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde 4, Pençe-3 Harekatı kapsamında Sinat-Haftanin bölgesinde 1 olmak üzere, toplam 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerine hava destekli operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda Zap bölgesinde eylem hazırlığındaki 4, Pençe-3 Harekatı kapsamında Sinat-Haftanin bölgesinde 1 olmak üzere, bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak: TRT Haber
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