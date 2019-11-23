Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerine hava destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda Zap bölgesinde eylem hazırlığındaki 4, Pençe-3 Harekatı kapsamında Sinat-Haftanin bölgesinde 1 olmak üzere, bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak: TRT Haber