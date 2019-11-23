Meksika Yargı Genel Konseyinden yapılan açıklamada, mayısta "mal varlığında usulsüzlük ve ek gelir" gerekçesiyle hakkında şikayette bulunulan 59 yaşındaki Isidro Avelar Gutierrez'in, Guadalajara şehrinde tutuklandığı ve başkent Meksiko'ya getirildiği bildirildi.

Yüksek Mahkeme Başkanı Arturo Zaldivar, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Halk için sağlam ve güvenilir bir yargı oluşturmak adına yolsuzluğa karşı sıfır tolerans politikasını uygulamaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Yargıç Gutierrez'in, "üst düzey örgüt üyeleri hakkında olumlu adli kararlar verilmesi karşılığında" rüşvet aldığı iddia ediliyor.

Ülkenin en büyük suç örgütlerinden biri olarak bilinen Jalisco Yeni Nesil karteli, kamu görevlilerine yönelik saldırılardan sorumlu tutuluyor.

Kaynak: AA