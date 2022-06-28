ABD basınında yer alan habere göre, San Antonio kentinde terk edilmiş bir kamyon içinde göçmen olduğuna düşünülen onlarca kişi ölü bulundu.

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, ABD’li yetkilere dayandırdığı açıklamasında hayatını kaybeden 50 mültecinin 22’sinin Meksikalı, 7’sinin Guatemalalı ve 2’sinin Honduraslı olduğunu duyurdu.

[Fotoğraf: Reuters]

Bölgeye konsolos düzeyinde yetkili gönderen Bakan Ebrard, kimlik belirleme çalışmalarının devam ettiğine vurgu yaparak, "Yastayız. Büyük trajedi" dedi.

ABD’li yetkililer ve tırın bulunduğu San Antonio kenti Belediye Başkanı soruşturmanın ABD iç güvenliğinden sorumlu 'Homeland Security' tarafından devralındığını açıklamıştı.

Ne olmuştu?

ABD’nin Teksas eyaletinde bulunan San Antonio kentinde, dün bir ihbar sonucu terk edilmiş bir tırın kasasında mülteci olduğu tespit edilen onlarca ceset bulunmuştu.

Kapısı kilitlenen tırın kasasındaki mülteciler, yaklaşık 39 derece üzeri sıcaklıkta havasız kalmış ve çoğu hayatını kaybetmişti. Yetkililer yaptıkları açıklamada ilk belirleme göre 46 mültecinin can verdiğini belirtmişti.