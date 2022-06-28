Ülkenin resmi haber ajansı WAM'da yer alan habere göre Mezrui, BAE'nin petrol üretimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BAE'nin günlük petrol üretiminin 3 milyon varilin üzerine çıktığını aktaran Mezrui, bunun da Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubundaki BAE için belirlenen günlük 3,168 milyon varillik üretimin tavanına yaklaşan bir oran olduğuna işaret etti.

Petrol piyasasındaki gelişmeler için toplantı yapılacak

BAE'li Bakan Mezrui, ülkesinin OPEC+ grubuyla varılan anlaşmaya süresinin sonuna kadar bağlı kalacaklarının altını çizdi.

Petrol fiyatlarının düşmemesi için BAE ve diğer üretici ülkelerde üretimin düştüğü yönünde iddialar gündeme gelmişti.

OPEC'e üye ülkelerin yarın gerçekleştirmesi planlanan toplantısından sonra OPEC+ grubunun da küresel petrol piyasalarındaki gelişmeleri ele almak üzere 30 Haziran'da toplantı yapması bekleniyor.