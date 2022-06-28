Yunanistan'da ilk yangın, Kymi-Aliveri belediyesinin ormanlık bir bölgesindeki Evia'da başladı. İtfaiye, dokuz araçla 25 kişilik bir kuvvet gönderdiğini söyledi.



Makedonya'nın kuzeydoğusundaki Rodop bölgesinde ikinci bir yangın çıktı. 10 araçlık 33 itfaiyeci olay yerine çağrıldı ve iki uçak çalışmalara yardım etti.



Üçüncü yangın, Selanik yakınlarındaki Perea kırsalında çıktı. Yetkililer, alevlere sekiz araç ve bir helikopterle 31 itfaiyecinin müdahale ettiğini söyledi.