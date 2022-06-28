Haber Giriş: 28 Haziran 2022 Salı 14:50Son Güncelleme: Kaynak: Ekathimerini
Yunanistan üç ayrı orman yangınıyla mücadele ediyor
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
Yunanistan'da itfaiyeciler ikisi kuzeyde ve biri Evia adasında olmak üzere ülke çapında üç ayrı orman yangınıyla mücadele ediyor.
Yunanistan'da ilk yangın, Kymi-Aliveri belediyesinin ormanlık bir bölgesindeki Evia'da başladı. İtfaiye, dokuz araçla 25 kişilik bir kuvvet gönderdiğini söyledi.
Makedonya'nın kuzeydoğusundaki Rodop bölgesinde ikinci bir yangın çıktı. 10 araçlık 33 itfaiyeci olay yerine çağrıldı ve iki uçak çalışmalara yardım etti.
Üçüncü yangın, Selanik yakınlarındaki Perea kırsalında çıktı. Yetkililer, alevlere sekiz araç ve bir helikopterle 31 itfaiyecinin müdahale ettiğini söyledi.
Etiketler: Orman Yangını Yangın Yunanistan
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