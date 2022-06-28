Holiday Inn, Crowne Plaza ve HUALUXE gibi markaların sahibi olan İngiltere merkezli IHG (InterContinental Hotels Group), Rusya'daki tüm operasyonlarını durduruyor.

IHG, kararı şirketin internet sitesinde Pazartesi günü yayınlanan bir açıklamada duyurdu.

“Şu anda, gelişen İngiltere, ABD ve AB yaptırım rejimleri ve orada faaliyet göstermenin devam eden ve artan zorluklarıyla tutarlı olarak Rusya'daki tüm operasyonları durdurma sürecindeyiz.

Bunu yaparken, insanlarımıza ve içinde faaliyet gösterdiğimiz topluluklara özen gösterme taahhüdümüz doğrultusunda Rusya ve Ukrayna'daki ekiplerimizi desteklemeye odaklanmaya devam ediyoruz ”dedi.

IHG, Batı yaptırımları nedeniyle Rusya'dan ayrılan ilk otel zinciri değil. Marriott ve Hilton bu yılın başlarında benzer duyurular yaparken, restoranlar, mağaza zincirleri, giyim markaları, bankalar, teknoloji ve enerji şirketleri de dahil olmak üzere diğer birçok uluslararası şirket de faaliyetlerini askıya aldı veya Rusya'dan ayrıldı.