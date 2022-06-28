Rapora göre, bankanın eski bir çalışanı, 2004 ile 2008 yılları arasında bir Bulgar kokain kaçakçılığı şebekesinden 146 milyon İsviçre Frangı (152 milyon dolar) tutarında banka mevduatını kabul ederken, fonların suça ilişkin kökenlerini gizledi.

İsviçre Federal Ceza Mahkemesi yaptığı açıklamada, Credit Suisse'nin hem planı tespit etmediğini hem de kara para aklamayla mücadele kurallarını uygulamada başarısız olduğunu söyledi.

İsviçre yasalarına göre, bir şirket, bir suçu önlemek için önlem almamaktan sorumlu tutulabilir.

Mahkeme, “Bu eksiklikler, bankanın eski çalışanının nitelikli kara para aklama suçundan mahkûm edilmesine dayanak teşkil eden suç örgütünün malvarlığının geri alınmasını sağladı…Şirket, örgütsel yükümlülüklerini yerine getirseydi ihlalin önüne geçebilirdi ” dedi.

Hem Credit Suisse hem de eski çalışanı iddiaları reddetti.