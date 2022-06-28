Haber Giriş: 28 Haziran 2022 Salı 04:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de terk edilmiş kamyonda 46 kişi ölü bulundu
[Fotoğraf: Reuters]
ABD'nin Texas eyaletinin San Antonio kentinde göçmen olduğu düşünülen 46 kişi bir kamyonun içinde ölü bulundu, en az 16 kişi ise hastaneye kaldırıldı.
ABD basınında yer alan habere göre, San Antonio kentinde terk edilmiş bir kamyon içinde göçmen olduğuna düşünülen 46 kişi ölü bulundu.
Kamyondaki 16 kişi ise bölgedeki hastanelere kaldırıldı.
ABD'nin Texas eyaletinde 46 göçmen, bir tırın dorsesinde ölü bulundu. Detayları @trthaber muhabiri Ali Artmaz aktardı.https://t.co/qlXBSn1TJ5 pic.twitter.com/vJxECnptdr— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 28, 2022
Kamyonda bulunanların yasa dışı yollardan ABD'ye geçmeye çalıştığı tahmin ediliyor.
San Antonio Polis Departmanı'nın kamyonun sürücüsünü aradığı belirtilirken, olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Etiketler: ABD Düzensiz Göçmenler
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