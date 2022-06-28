Kaza ABD'nin Missouri eyaletinde meydana geldi.



Amtrak işletmesine ait 243 yolcunun bulunduğu tren, damperli kamyonla çarpışarak raydan çıktı, trenin bazı vagonları devrildi.



Yetkililer, kazada en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.



50'den fazla kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.



Trende kurtarma çalışmaları sürüyor.



Yaralıların hastaneye helikopterlerle taşındığı ifade ediliyor.