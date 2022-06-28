Haber Giriş: 28 Haziran 2022 Salı 01:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD'de tren raydan çıktı: En az 3 ölü
[Fotoğraf: İHA]
Amerika Birleşik Devletleri'nde damperli kamyonla çarpışan tren raydan çıktı, olayda en az 3 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.
Kaza ABD'nin Missouri eyaletinde meydana geldi.
Amtrak işletmesine ait 243 yolcunun bulunduğu tren, damperli kamyonla çarpışarak raydan çıktı, trenin bazı vagonları devrildi.
Yetkililer, kazada en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
50'den fazla kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.
Trende kurtarma çalışmaları sürüyor.
Yaralıların hastaneye helikopterlerle taşındığı ifade ediliyor.
Etiketler: ABD
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