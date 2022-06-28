Scholz, Almanya’nın ev sahipliğinde Bavyera eyaletinin Elmau Sarayı’nda düzenlenen G7 Zirvesi’nin ikinci gün oturumlarının ardından değerlendirmede bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin bugün yapılan sabah oturumuna video konferans yoluyla katılarak Ukrayna’daki durumu aktardığını belirten Scholz, G7 ülkelerinin, Ukrayna’nın savunmasına destek vermeyi sürdürecekleri güvencesini verdiğini aktardı.

"Rusya tüm kuralları ve anlaşmaları bozdu"

Scholz, bu savaşın uluslararası ilişkilerde bir dönüm noktası olduğunu da ifade ederek, Rusya’nın devletler arasında yapılan tüm kuralları ve anlaşmaları bozduğunu dile getirdi.

G7 ülkelerinin bu durumun uzun süre ilişkileri şekillendireceği konusunda hemfikir olduğunu aktaran Scholz, "Bu nedenle Rusya ile ilişkide, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırdığı dönemin öncesine dönüşün olamayacağı açıktır. Çünkü durum değiştiğinde bizim de değişmemiz lazım. Bunu herkes çok iyi biliyor.” ifadesini kullandı.

Scholz, G7 ülkelerinin gerekli kararları almaya hazır olduğunu vurgulayarak, "Önümüzdeki aylarda ve yıllarda dünyanın nasıl değişeceğini öngörmek henüz mümkün değil. Yakın ve güven içinde birlikte çalışırsak bu değişimin üstesinden en iyi şekilde geleceğimiz açıktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Demokrasiler olarak dünyaya benzer bir şekilde bakıyoruz"

Hindistan, Endonezya, Senegal, Güney Afrika ve Arjantin’in G7 Zirvesi’nin ikinci gün yapılan bir oturuma katıldığına işaret eden Scholz, "Demokrasiler olarak dünyaya benzer bir şekilde bakıyoruz. İstişarelerde bulunmamız önemli ve gerekli. Birbirimizi dinleme, karşılıklı anlayış oluşturur. Bu, birlikte çalışmayı kolaylaştırır." şeklinde konuştu.

İklimin korunması, enerji tedariki ve açlıkla mücadele konularının iyi, açık ve yapıcı bir şekilde ele alındığını aktaran Scholz, bu ülkelerle diyaloğun sürdürüleceğini duyurdu.

Scholz, Ukrayna’daki savaşa ise farklı perspektiflerden baktıklarını, bunun da bilindiğini, bundan dolayı görüşmeler yapmanın önemli olduğunu kaydetti.

G7 Zirvesi, yarın yapılacak "Çok taraflı ve dijital düzen" başlıklı oturumun ardından son bulacak.