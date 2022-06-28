Yüksek Mahkeme, Washington eyaletindeki bir lisede görev yapan ve kazanılan maçların ardından sahada oyuncularla ayin yaptığı gerekçesiyle işten atılan futbol antrenörü Joe Kennedy hakkındaki kararını açıkladı.

Mahkeme, 3 "hayır" oyuna karşılık 6 "evet" oyu ile Kennedy'i haklı buldu.

Mahkemedeki 6 muhafazakar yargıcın hepsinin "evet", 3 liberal yargıcın hepsinin ise "hayır" oyu kullanması dikkati çekti.

Kennedy, kamudaki görevini dini inançlarını yaymak için kullandığı gerekçesiyle işten atılmıştı.

Mahkeme ise Kennedy'nin bu eylemi, anayasadaki "ifade ve dini özgürlük" çerçevesinde yaptığına ve bu eyleminin kilise ile devlet ayrımına aykırı olmadığına hükmetti.