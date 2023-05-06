Tek Millet İki Devlet: Türkiye Azerbaycan ilişkileri

14 Ocak 1992'de diplomatik ilişkiler başladı. Stratejik müttefiklik seviyesine ulaştı.



Tek Millet İki Devlet anlayışı tam anlamıyla gerçek oldu. Türkiye ve Azerbaycan hiç olmadığı kadar yakınlaştı.



2010 yılında tesis edilen yüksek düzeyli stratejik iş birliği konseyi mekanizması sonrası Türkiye Azerbaycan ilişkilerinde büyük ivme yaşandı. Azerbaycan'ın son dönemde siyasi, askeri ve ekonomik atılımlarında Türk dış politikasının makas değişimi etken oldu.

İki ülke petrol boru hattı, demir yolu ve doğal gaz hatlarıyla bağlandı



Bakü-Tiflis- Ceyhan Petrol ve Bakü-Tiflis- Erzurum Doğal Gaz boru hatları tamamlandı.



'Demir İpek Yolu' olan Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu 2017'de hizmete girdi.



Bir yıl sonra Şahdeniz'den çıkarılan gazı Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyan TANAP tamamlandı.



Türkiye'nin petrol ve doğal gaz ihtiyacını karşılamada kardeş ülkenin payı birinci sıraya çıktı. Diğer taraftan Türkiye, Azerbaycan'ın Batı'ya enerji ihracatında köprü oldu.



Enerji güvenliğindeki rolü, Azerbaycan'ın jeopolitik konumu ve diplomatik gücünü pekiştirdi.



Vize ve ticaretin önündeki engeller kaldırıldı

İki ülke, işbirliğini diğer alanlara da taşıdı.



Vize süresi 30 günden 90 güne çıkarıldı; ardından vizesiz seyahat başlatıldı.



Sınır geçişlerinde pasaport yerine kimlik belgesi de kullanılabiliyor.



Gümrüklerdeki zorluklar bertaraf edilirken ticaret hacmi katlandı.



Ortak tatbikatlar yapıldı

Türkiye ve Azerbaycan'ın askeri işbirliği ortak tatbikatlarla perçinlendi.



Türk Silahlı Kuvvetleri, yılda ondan fazla tatbikat ile tecrübesini aktardı.



Türk mühendislerin geliştirdiği milli savunma sanayii ürünleri ile kardeş ülkenin ordusu da donatıldı.



Türkiye'nin dirayetli duruşu ve desteği ile Azerbaycan, Karabağ'da Ermeni işgali altındaki topraklarını geri aldı.



Nahçıvan'a destek projeleri



Nahçıvan da unutulmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Nahçıvan-Kars Demir Yolu ve Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Hattı projeleri hayata geçirildi.



İki ülke işbirliği mekanizmaları ile bölgesel istikrar, dayanışma ve refaha katkı sağlandı.



Liderlerin yakın çalışması ve ortaya koydukları güçlü irade ilişkilerin gelişmesinde önemli bir etken oldu.