İngiltere’de tarihi gün: Charles tacına kavuştu

Londra’da, Kraliçe İkinci Elizabeth'in resmen taç giydiği 1953'ten sonra ilk taç giyme töreni düzenleniyor.

Westminster Katedrali’nde yapılan törene 203 ülkeden 2 binin üzerinde davetli katılıyor.

Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay temsil ediyor.

Tören sırasında güvenliği 7 binden fazla asker, 11 binin üzerinde polis sağlıyor.

Törende ilk defa İngiltere'deki Müslüman, Yahudi, Hindu, Sih ve Budist toplumların dini liderleri ve kadın rahipler de görev alıyor.

Kral Charles'ın tahta geçişiyle birlikte eşi Camilla da yemin ederek taç giyecek.

