Somali'nin başkenti Mogadişu'nun güneyindeki Gedo bölgesindeki Doolow kasabasında yer alan Kabasa ve Qasali mülteci kamplarındaki 4 bin kişiye, içerisinde pirinç, şeker, un ve yağ gibi temel gıda malzemelerinin bulunduğu koliler dağıtıldı.

TDV Yurtdışı Uzmanı Mustafa Erdem, yaptığı açıklamada, kamptaki 4 bin kişiye gıda paketi dağıttıklarını söyledi.

Somali'deki iç savaşla birlikte çok sayıda insanın kamplara yerleştiğini anlatan Erdem, ''Bugün Doolow kasabasında bulunan Kabasa ve Qasali kamplarında yardım dağıtımı gerçekleştirdik. Ramazan ayının bereketini ailelerle ulaştırdık, yardım çalışmalarımız sürecektir'' ifadesini kullandı.

Bölgede su sıkıntısı yaşandığını aktaran Erdem, gıda paketi alanların birçoğunun uzuvlarını kaybetmiş savaş mağdurlarından oluştuğunu sözlerine ekledi.

TDV ramazan dolayısıyla Somali'nin farklı bölgelerindeki 30 bin kişiye gıda yardımı ulaştırdı.

Kaynak: AA