Aylardır Macron yönetiminin politikalarını protesto eden Sarı Yelekliler, yönetimden halkın ekonomik sorunlarını çözebilecek adımların atılmasını bekliyor.

Macron her ne kadar Sarı Yelekliler'in taleplerine yanıt vermek için çalışanların ödemesi gereken gelir vergisinin düşürüleceğini ve şirketlerin ödemekle yükümlüğü olduğu bazı vergilerin kaldırılacağını açıklasa da bunlar Sarı Yelekliler'i tatmin etmedi.

Sarı Yelekliler, Macron'un açıklamalarının yaşanılan ekonomik zorlukları yeterli seviyede kolaylaştırmadığını, bu nedenle kendisinden daha güçlü önlemler almasını istiyor.

Macron'un talepleri tam olarak karşılamaması ve eylemcilerin gösterilere devam edeceğini belirtmesi, Fransa'nın içinde bulunduğu "çıkmazı" daha da derinleştiriyor. Sarı Yelekliler protesto ettikleri koşullar iyileştirilene kadar sokaklara çıkmaya kararlı olduklarını belirtiyor.

Eylemlere katılım düştü

Öte yandan son haftalardaki gösterilere ilişkin İçişleri Bakanlığının paylaştığı katılımcı sayısının Sarı Yelekliler'e göre daha düşük olması dikkati çekti.

Ülke çapındaki gösterilere İçişleri Bakanlığına göre 11 Mayıs'ta 18 bin 600, 4 Mayıs'ta 18 bin 900, 27 Nisan'da 23 bin 600, Sarı Yelekliler'e göre ise sırasıyla 37 bin 500, 40 bin 291 ve 60 bin 132 kişi katıldı.

Bununla beraber, Sarı Yelekliler'in eylemlerine katılan göstericilerin sayısı düştü. Gösterilerin başladığı 17 Kasım 2018'de ülke genelindeki protestolarda 290 bine yakın kişi yer almıştı.

Yaralı ve gözaltı sayısı yükseldi

Eylemlerde yaralanan ve gözaltına alınan kişilerin sayısı arttı. İçişleri Bakanlığının son verilerine göre gösterilerde bin 797'i polis 4 bin 245 kişi yaralandı ve 12 bin 107 kişi gözaltına alındı. Eylemlerde 2 bine yakın kişiye de hapis cezası verildi.

Ulusal Polis Soruşturma Biriminin (IGPN), polisin Sarı Yelekliler'in eylemlerinde şiddet uyguladığı şüphesiyle başlattığı adli soruşturma sayısının 256'ya yükseldiği bildirildi.

Gösterilerde 95 gazeteci, 40 lise öğrencisi ve 30 gönüllü sağlık görevlisinin de yaralandığı ifade edilerek, polisin 145 hakaret ve basın özgürlüğü ihlalinde bulunduğu kaydedilmişti.

Akaryakıt zamları ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, daha sonra Macron yönetimi karşıtlığına dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri 17 Kasım 2018'den bu yana sürüyor.

Kaynak: AA