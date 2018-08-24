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TDV gönüllüleri Zanzibar'da ilahilerle karşılandı

Türkiye Diyanet Vakfı'nın "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" temasıyla düzenlenen vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonundaki gönüllüler Zanzibar'da ilahilerle karşılandı.

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Payitaht Abdülhamid dizisinde "Tahsin Paşa" karakterini canlandıran sinema ve dizi film oyuncusu Bahadır Yenişehirlioğlu'nun da içinde olduğu Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) gönüllüleri ve vakıf yetkilileri, Türkiye'den bir gün sonra Kurban Bayramı'nı kutlamaya başlayan Tanzanya'nın özerk bölgesi Zanzibar'da ikinci ve üçüncü gün de kurban eti dağıtımı yaptı.

Zanzibar'dan tekne ile ulaşımın sağlandığı Tumbatu Adası'na geçen gönüllüleri ada halkı sahilde ilahi, kaside ve teflerle karşıladı.

Gönüllüler kapı kapı dolaşıp et dağıttı

Sahilde bir süre çocuklarla ilgilenen gönüllüler daha sonra evleri tek tek dolaşarak ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıttı.

Ada halkının kendilerini bu şekilde karşılamalarından oldukça etkilendiğini dile getiren Yenişehirlioğlu, şöyle konuştu:

"İnanılmaz bir şeydi. Biz tekneden kayıkla sahilde karaya çıkacağımız esnada hepsi boy boy sıralanmışlar. Kız çocukları bir yerde, erkek çocukları bir yerde ve bütün yüksek sesle gönüllerinden gelen duygu seliyle bizi ilahilerle karşıladılar. Onların o anına tanıklık etmek, onların o muhabbetinin tanığı olmak ve bizi o şekilde karşılıyor olmaları... Türkiye neresi Zanzibar neresi? Dünyanın bir ucu ama kurulmuş olan o gönül köprülerinin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor."

Yenişehirlioğlu, Türkiye'nin daima mazlum coğrafyalarda yaraları sarmaya çalıştığını, bu karşılamanın da bunun bir tezahürü olduğunu dile getirdi.

Sanatçı, edebiyatçı, yazar ve sinemacılara yardım ve gönüllülük faaliyetlerine katkıda bulunmalarını tavsiye eden Yenişehirlioğlu, "Burada şahit olduklarım ve yaşadıklarım unutulacak şeyler değildi ve bu güçlü organizasyon sayesinde çok güzel anlar yaşadık" dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Zanzibar, türkiye diyanet vakfı, ilahi
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