Tayvan'ı Krathon Tayfunu vurdu

Tayvan'da Merkezi Meteoroloji İdaresinden (CWA) yapılan açıklamaya göre, tayfun Ada'nın kuzeyine ilerledikçe etkisi azalarak tropik fırtınadan tropik depresyona dönüştü, denizdeki ve karadaki fırtına uyarıları kaldırıldı.

Afet çalışmalarını koordine eden Merkezi Acil Durum Operasyon Merkezinden (CEOC) yapılan açıklamada, 200 kilometre çapında bir alana etki eden ve 6 gündür Tayvan'a şiddetli rüzgarlar ve yağış getiren tayfunda şimdiye kadar 2 kişinin hayatını kaybettiği, 667 kişinin yaralandığı ve 2 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

Tayfun nedeniyle 14 ilde 11 bin 362 kişinin tahliye edilerek güvenli bölgelere sevk edildiği belirtilen açıklamada, 10 ilde kurulan 133 geçici barınakta 2 bin 117 kişinin kaldığı kaydedildi.

Ada'nın doğu kıyısındaki Hualien ilinde kır evindeki ağacı budayan 70 yaşlarındaki adam düşerek hayatını kaybetmiş, Taitung ilinde otoyolda seyrederken yamaçtan kopan kayanın çarptığı kamyonun şoförü de ölmüştü.

Batı kıyısındaki Yulin ilinde denize düşen bir kişi bulunurken Hualien kentinin Sioulin ilçesinde de köprüden geçerken taşan nehrin akıntısına kapılan bir kişiden haber alınamadığı açıklanmıştı.

398 bin 459 hanenin elektriği kesildi

Tayvan Elektrik Şirketi, tayfunun sebep olduğu şebeke hasarı nedeniyle büyük bölümü güneydeki Pingtung ve Kaohsiung şehirlerinde olmak üzere 398 bin 459 hanenin elektriğinin kesildiğini bildirmişti.

Tayfunun yol açtığı seller ve heyelanlar temel altyapıya zarar verirken ulaşımın ve kamu hizmetlerinin normale dönmesi için çalışmalar sürüyor.

Saatteki hızı 126 kilometreye ulaşan rüzgarlar getiren tayfun, Tayvan'ın güney, doğu ve batı sahillerini etkilemişti.