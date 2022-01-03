Haber Giriş: 3 Ocak 2022 Pazartesi 13:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tayvan'da 6,2 büyüklüğünde deprem
Tayvan'ın doğu kıyısı açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), adanın kuzeyindeki Hualien şehrinin 64 kilometre doğusunda 6,2 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini bildirdi.
Yerin 28,7 kilometre altında kaydedildiği belirtilen sarsıntı, adanın merkezindeki şehirlerde ve kuzeydeki Taipei'de hissedildi.
Depremin ardından herhangi yaralanma veya hasar bildirilmedi.
Etiketler: Deprem
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