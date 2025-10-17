Parçalı Bulutlu 21ºC Ankara
AA 17.10.2025 15:12

Tayvan hava yolu şirketi, hayatını kaybeden çalışanından izin belgesi istediği için özür diledi

Tayvan hava yolu şirketi EVA Air, hayatını kaybetmiş bir çalışanından izin belgesi istediği için hostesin ailesinden özür diledi.

Tayvan hava yolu şirketi, hayatını kaybeden çalışanından izin belgesi istediği için özür diledi

Resmi haber ajansı Focus Taiwan'ın haberine göre EVA Air, uçuş esnasında rahatsızlandıktan sonra 10 Ekim'de hayatını kaybeden 34 yaşındaki hostese ilişkin açıklama yaptı.

Hayatını kaybeden hostesten hastanede bulunduğu süre için izin belgesi talep edildiğini kabul eden şirket, bunun bir çalışan hatası olduğunu ve aileden hususi olarak özür dilendiğini kaydetti.

Şirket ayrıca, çalışanın ölümüne ilişkin kapsamlı bir soruşturma yürütüleceğini belirtti.

Hostesin 24 Eylül'de Milano'dan Taoyuan'a uçuşu sırasında kendisini rahatsız hissettiği ve uçuşun ardından hastaneye kaldırıldığı bildirilmişti. Hostesin hastanedeki tedavisi sırasında 10 Ekim'de hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Ailesi, kızlarının hayatını kaybetmesinden birkaç gün sonra telefonuna bir şirket temsilcisinden mesaj geldiğini ve kendisinden hastanede kaldığı süre için izin belgesi talep edildiğini söylemişti.

Hostesin ölümüne ilişkin "fazla çalıştırıldığı" iddiaları gündeme gelirken, yapılan soruşturma sonucunda çalışma sürelerinin kanuna "uygun" olduğu belirtilmişti.

