Çok Bulutlu 20.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.10.2025 14:54

Kremlin: Putin ile Trump 2 hafta içinde Macaristan'da bir araya gelecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 hafta içinde Macaristan'da bir araya geleceğini belirterek, "Görüşmenin ertelenmemesi gerektiği yönünde ortak anlayış var." dedi.

Kremlin: Putin ile Trump 2 hafta içinde Macaristan'da bir araya gelecek

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere, Putin ile Trump arasında dün yapılan telefon görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Görüşmenin, Rus tarafının inisiyatifiyle gerçekleştiğine dikkati çeken Peskov, "Putin'in, Trump'ı Orta Doğu'da elde ettiği başarıdan dolayı tebrik etmek istediğini" kaydetti.

Peskov, Trump'ın Putin ile görüşmesinin ardından Rusya'ya yönelik söyleminin değişmesine ilişkin "İki lider, daha önce de en üst düzeyde doğrudan diyaloğun sürdürülmesini reddetmedi, buna ilgi duyduklarını ve hazır olduklarını açıkladı. Elbette görüşmenin içeriği, basına kapalı kalmalı. İki Başkan arasındaki görüşmenin amacı da bu." ifadelerini kullandı.

İki liderin görüşmesinde, Ukrayna'ya Tomahawk seyir füzelerinin verilmesi ihtimalinin de ele alındığını aktaran Peskov, "Rus tarafının, bu konudaki pozisyonu Putin tarafından açıkça aktarıldı." dedi.

"Putin ile Trump, görüşmenin yapılması için gerekli iradeye sahip"

Peskov, Putin ile Trump'ın tekrar bir araya gelme konusunda mutabık kaldıklarını vurgulayarak, "Görüşme, 2 hafta içinde veya biraz daha geç gerçekleşebilir. Görüşmenin ertelenmemesi gerektiği yönünde ortak anlayış var." diye konuştu.

Rusya ve ABD dışişleri bakanlarının, görüşmenin hazırlıklarıyla ilgili konuları ele alacaklarını belirten Peskov, "Çok konu var. Müzakere heyetlerinin belirlenmesi gerekiyor. Elbette, iki lider, görüşmenin yapılması için gerekli iradeye sahip." değerlendirmesinde bulundu.

Peskov, "Putin-Trump zirvesi neden Macaristan'da yapılacak?" yönündeki soruya, "Bu tür kararların karşılıklı olarak alındığı." yanıtını verdi.

Macaristan'ın, NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyesi olduğunu ancak kendi ulusal çıkarlarını savunduğunu vurgulayan Peskov, Putin ile Trump'ın buna saygı duyduğunu söyledi.

Sözcü Peskov, Rusya'nın Ukrayna krizinin barış yoluyla çözümüne açık olduğunu ancak Avrupa'nın Kiev yönetimini çatışmaları sürdürme konusunda kışkırttığını belirtti.

Putin-Trump telefon görüşmesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Trump, dün 8. kez telefon görüşmesi yapmıştı. Yaklaşık 2,5 saat süren görüşmede, Orta Doğu'daki durum ve Ukrayna kriziyle ilgili konular ele alınmıştı.

İki lider, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bir araya gelme ve bunun için gerekli hazırlıkların yapılması konusunda mutabık kalmıştı.

ETİKETLER
Donald Trump Vladimir Putin
Sıradaki Haber
Gazze'deki hükümet, İsrail'i Filistinlilerin organlarını çalmakla suçladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:14
Tayvan hava yolu şirketi, hayatını kaybeden çalışanından izin belgesi istediği için özür diledi
15:09
Trafikteki toplam araç sayısı 191 bin 406 arttı
15:09
Emine Erdoğan: İsrail hem soykırım hem ekokırım yaptı
15:02
Bakanlıktan kıyafet düzenlemesi: Ebeler mürdüm, hemşireler lacivert giyecek
14:55
Ulaştırma yatırımlarına gelecek yıl 778,5 milyar lira harcanacak
14:48
Beslediği başıboş köpek çocuğu ısırdı, 9 bin 300 lira ceza kesildi
Bursa'nın ana su kaynağı barajlarda su kalmadı
Bursa'nın ana su kaynağı barajlarda su kalmadı
FOTO FOKUS
TRT Sıfır Atıkta da örnek oluyor
TRT Sıfır Atıkta da örnek oluyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ