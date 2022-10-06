Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe 10:42Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Tayland'da silahlı saldırı: 22'si çocuk 35 kişi hayatını kaybetti
[Fotograf: Reuters]
Tayland'da çocuk bakım merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 22'si çocuk 35 kişi hayatını kaybetti. Saldırganın eşini, çocuğunu ve kendisini de öldürdüğü açıklandı.
Tayland'ın kuzeydoğusundaki bir çocuk bakım merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 22'si çocuk 35 kişi hayatını kaybetti.
Tayland hükümet sözcüsü, Saldırganın eşini, çocuğunu ve kendisini de öldürdüğünü açıkladı.
Fail, eski bir polis olan 34 yaşındaki Panya Khamrap. Khamrap'ın geçen yıl ordudan kovulduğu açıklandı.
Raporlar, Panya'nın geçen yıl bir uyuşturucu testinde başarısız olduğu için polis teşkilatındaki görevinden kovulduğunu söylüyor.
Ülkede toplu saldırılar nadir, ancak 2020'de, bir mülk anlaşmasının kötüye gitmesine kızan bir asker, dört lokasyona yayılan bir saldırıda en az 29 kişiyi öldürdü ve 57 kişiyi yaraladı.
Etiketler: Bireysel Silahlanma
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