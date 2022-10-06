Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe 10:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pakistan'da muson yağmurları sebebiyle ölenlerin sayısı 1697'ye çıktı
Pakistan’da 14 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağmurları sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı, 1697’ye yükseldi.
Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) verilerine göre, 14 Haziran’dan bu yana etkili olan yağışlar sebebiyle 631’i çocuk, 340’ı kadın 1697 kişi öldü, 12 bin 867 kişi yaralandı.
Yağışlar sebebiyle 2 milyondan fazla ev hasar gördü, 1 milyon 163 binin üzerinde çiftlik hayvanı telef oldu.
Sel nedeniyle 13 bin 97 kilometre yol ve 440 köprü yıkıldı, ülkede yaşanan afetten 33,4 milyon kişi etkilendi.
Son Haberler
- 10:41
- 10:41
- 10:38
- 10:24
- 10:15
Sıradaki Haber
Pakistan'da tır ve otobüsün çarpışması sonucu 10 kişi öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz