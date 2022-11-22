Tayland PBS televizyonunun haberine göre, Narathiwat'ın Mueang ilçesinde polis lojmanına bomba yüklü kamyonetle saldırı düzenlendi.

Patlamada ilk belirlemelere göre, bir polis öldü, aralarında sivillerin de bulunduğu en az 10 kişi yaralandı.

Görgü tanıkları, kamyoneti lojmanların bulunduğu alana park eden polis üniformalı saldırganın daha sonra bölgeden uzaklaştığını ifade etti.

Patlamanın ardından olay yeri güvenlik kordonuna alınırken bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Tayland Kraliyet Polisi Sözcüsü Tüm General Archayon Kraithong, Emniyet Genel Müdürü Damrongsak Kittipraphat'ın bölgeye intikal ettiği bilgisini paylaştı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.