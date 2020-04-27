Yetkililer, son 24 saatte ülkede 9 yeni COVID-19 vakasına rastlandığını, bunun da ülkede son 6 haftadır tespit edilen "en düşük günlük vaka artışı" olduğunu belirtti.

Böylece, Tayland'da bugüne kadar tespit edilen toplam koronavirüs vaka sayısı 2 bin 931'e yükseldi, salgın nedeniyle toplam 52 kişi hayatını kaybetti ve COVID-19'a yakalanan 2 bin 609 kişi iyileşti.

OHAL mayıs sonuna uzatıldı

COVID-19 Durum Yönetimi Merkezi (CCSA) yetkilileri, ülkede 30 Nisan'da sona ermesi planlanan olağanüstü halin (OHAL) mayıs sonuna kadar uzatılacağını bildirdi.

Böylece, ülke genelinde geçerli olan 22.00-04.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı devam ederken, alışveriş merkezleri kapalı kalacak ve restoranlar sadece paket servisi yapabilecek.

Ülkeye gelen uluslararası ticari yolcu uçaklarına getirilen yasak da mayıs sonuna kadar uzatıldı.

Yetkililer, Ulusal Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Kurulu önerilerine göre, virüsün yayılmasını kontrol etmek üzere getirilen bazı kısıtlamaların hafifletilmesi için yarın bakanlar kuruluna bir teklif sunulacağını aktardı.