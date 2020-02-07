Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan yeni tip Koronavirüs salgınında hayatını kaybeden insan sayısı 638'e yükseldi. Vakalar 31 bini geçti.

Dünyanın en popüler tatil lokasyonlarından biri olan ve her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Taylan'da da şimdiye kadar 25 koronavirüs vakası tespit edildi.

Ülkede sokaklar, toplu taşıma ve alışveriş merkezleri yüz maskesi takan insanlarla doldu.

Tayland Sağlık Bakanı Anutin Charnvirakul ise maske takmayan batılı turistlere adeta ateş püskürdü.

Bangkok skytrain girişinde maske dağıtan Charnvirakul, "farang" turistlerin yaşanan durumu anlamadığından ve umursamaz davranmalarından şikayet etti.

Maske takmayan turistlerin ülkeden kovulması gerektiğibi söyledi.

Farang, Batılıları tanımlamak için yaygın olarak kullanılan Taylandca bir kelime ve bazen küçümseme anlamında kullanılıyor.