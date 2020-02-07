Amerika Birleşik Devletleri'nde üniversiteler arası kadın basketbol ligi maçında Alabama State ile Texas Southern kaşı karşıya geldi.

Maçı Texas Southern 81'e 54 kazandı. Bitiş düdüğünün ardından kavga çıktı.

İki takım oyuncuları karşılaşma sonunda tekme tokat birbirine girdi.

Güvenlik görevlileri başta olmak üzere çok sayıda kişi birbirini yumruklayan kadın oyuncuları ayırmaya çalıştı.

Ancak kavga uzun süre yatıştırılamadı.

Kavganın çıkış nedeni bilinmezken oyunculara verilecek cezalar henüz netlik kazanmadı.