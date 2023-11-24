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Dünya
Reuters 24.11.2023 17:14

Tayland Başbakanı: Gazze'de rehin tutulan 12 Taylandlı serbest bırakıldı

Tayland Başbakanı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Gazze'de rehin tutulan 12 Taylandlının serbest bırakıldığını açıkladı.

Tayland Başbakanı: Gazze'de rehin tutulan 12 Taylandlı serbest bırakıldı

Tayland Başbakanı Srettha Thavisin, sosyal medya paylaşımında hükümetin Gazze'de tutulan 12 Taylandlı işçinin serbest bırakıldığı yönünde teyit aldığını söyledi.

Açıklamada, "Mısır'ın arabuluculuk çabaları Hamas tarafından tutulan 12 Taylandlı rehinenin ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 13 İsraillinin serbest bırakılmasıyla sonuçlandı" denildi.

Gazze'deki çatışmalara 4 gün insani ara

İsrail ile Hamas arasındaki mutabakat kapsamında Gazze'deki çatışmalara 4 gün insani ara verilecek. Mutabakat çerçevesinde Hamas elindeki 50 esiri, İsrail ise 150 Filistinli tutukluyu serbest bırakacak. Kızılhaç görevlileri, esir takası için işgal altındaki Batı Şeria'da Ramallah kentinin batısındaki İsrail'in Ofer Hapishanesi önünde bekleyişleri devam ediyor.

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