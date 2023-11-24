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Dünya
AA, TRT Haber 24.11.2023 17:01

Gazze'deki esirler serbest bırakıldı

İsrail devlet televizyonu KAN’ın aktardığına göre, Gazze Şeridi’nden İsrail’e götürülmek üzere Refah Sınır Kapısı üzerinden Mısır tarafına teslim edilen 13 İsrailli esir, İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) yetkilileri ile buluştu.

Gazze'deki esirler serbest bırakıldı
[Fotograf: Reuters]

Hamas ile İsrail'in uzlaştığı "çatışmalara insani ara verilmesi mutabakatı" kapsamında bugün serbest bırakılan İsrailli esirler, ilk olarak Uluslararası Kızılhaç Komitesi görevlileri tarafından ambulanslarla Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'tan Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'na nakledilmişti.

Ardından İsrailli esirler, Kızılhaç görevlilerince Mısırlı yetkililere teslim edilmişti.

Buna karşılık, İsrail’deki iki hapishanede tutulan 39 Filistinli esir de serbest bırakılmak üzere Batı Şeria’daki Ofer Cezaevi'ne nakledilmişti.

İsrail ordusu göç yolundaki Filistinlileri ve gazetecileri vurdu
İsrail ordusu göç yolundaki Filistinlileri ve gazetecileri vurdu

Kadın ve çocuklardan oluşan Filistinli esirlerin de Ofer Cezaevi'nden serbest bırakılmaları bekleniyor.

İsrail ile Hamas arasında çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi. Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak. Serbest kalacak esirler her iki taraftan da kadın ve çocuklardan oluşuyor.

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