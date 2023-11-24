İsrail cezaevlerinde tutuklu 39 Filistinli esir serbest bırakıldı

Hamas'ın serbest bıraktığı 13 İsrailli esirin İsrail'e ulaşmasından kısa süre sonra işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Hapishanesi'nden 39 Filistinli esir serbest bırakılmak üzere Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkililerine teslim edildi.

Yüzlerce Filistinli serbest bırakılan esirleri karşılamak için Filistin ve Hamas bayraklarıyla Batı Şeria'nın Betunya Beldesi'ne toplandı.

İsrail askerleri, Betunya'da toplanan Filistinlilere yoğun şekilde göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

İsrail askerleri Filistinlilere ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti

Filistinliler ise zaman zaman İsrail güçlerine havai fişek fırlatarak tekbir getirdi.

Olaylardan kısa süre sonra da serbest bırakılan Filistinli esirleri taşıyan otobüsler Betunya'ya ulaştı.

İsrail askerleri, otobüslerin etrafında toplanan Filistinlileri bir kez daha ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahale ederek dağıtmaya çalıştı.

Esirleri taşıyan otobüsler belde merkezine doğru hareket etmeye çalışırken, İsrail askerleri bölgedeki Filistinlilere karşı zaman zaman müdahaleye devam ediyor.

İsrail serbest bırakılacak Filistinli tutuklulara yasak getirdi

İsrail polisi, Doğu Kudüs'te yaşayan ve bu akşam serbest bırakılması beklenen Filistinlilerin basına açıklama yapmasını yasakladı.

Ayrıca serbest kalacak tutuklunun evinde toplantı yapılmasına da izin verilmeyecek. Buna ek olarak serbest bırakılan Filistinli tutuklular ve ailelerinin kutlama için tatlı dağıtmamaları istendi.

Bu yasaklara uymayan Filistinli tutuklular yaklaşık 18 bin dolar para cezasına çarptırılacak.

Bu akşam serbest bırakılacak Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinli tutuklarının evlerinin önüne de İsrail polislerinin yerleştirildiği ve olası kutlamalara müdahale edileceği aktarıldı.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistinli Esirler ve Eski Mahkumlar Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail hapishanelerinden gün içinde serbest bırakılacak 24 kadın ve 15 çocuğun ismine yer verilmişti.

Hamas ile İsrail'in uzlaştığı "çatışmalara insani ara verilmesi mutabakatı" kapsamında İsrail hapishanelerindeki 39 Filistinli esir, İsrail'deki Damon ve Megiddo hapishanelerinden çıkarılarak geçici olarak Batı Şeria'daki Ofer Cezaevi'ne nakledilmişti.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi. Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak. Serbest kalacak esirler her iki taraftan kadın ve çocuklardan oluşuyor.