Çok Bulutlu 13.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 24.11.2023 19:02

Kassam Tugayları: İsrailli esirler Uluslararası Kızılhaç Komitesine teslim edildi

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, elinde bulunan İsrailli esirlerden bir kısmının Mısır'a nakledildiğini ve İsrail'e teslim edilmek üzere Uluslararası Kızılhaç Komitesine teslim edildiğini duyurdu.

Kassam Tugayları: İsrailli esirler Uluslararası Kızılhaç Komitesine teslim edildi
[Fotograf: Reuters]

Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Kassam Tugayları, işgalcilerin esirlerini Uluslararası Kızılhaç Komitesine teslimini tamamladı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Hamas ile İsrail'in uzlaştığı "çatışmalara insani ara verilmesi mutabakatı" kapsamında bugün serbest bırakılan esirlerin, İsrail'e teslim edilmek üzere Mısır tarafına teslim edildiği kaydedildi.

Gazze'deki esirler serbest bırakıldı
Gazze'deki esirler serbest bırakıldı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak. Serbest kalacak esirler her iki taraftan kadın ve çocuklardan oluşuyor.

ETİKETLER
Hamas Filistin - İsrail Çatışması İsrail Gazze
Sıradaki Haber
Gazzeliler İsrail'in öldürdüğü yakınlarının mezarlarına akın etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:19
İsrail cezaevlerinde tutuklu 39 kadın ve çocuk serbest bırakıldı
19:12
İsrail Savaş Kabinesi üyesi: İnsani aranın ardından Gazze'ye saldırılar sürecek
19:01
Gazzeliler İsrail'in öldürdüğü yakınlarının mezarlarına akın etti
18:51
İspanya: AB Filistin devletini tanımazsa İspanya kendi kararını alacak
19:03
Libya tezkeresi TBMM'ye sunuldu
18:08
Bakan Bolat: Türkiye bilişim sektöründe Şampiyonlar Ligi'nde
Yürüyerek gidemediği okul yolunda zorlukları aşıp öğretmen oldu
Yürüyerek gidemediği okul yolunda zorlukları aşıp öğretmen oldu
FOTO FOKUS
Gazzeliler İsrail'in öldürdüğü yakınlarının mezarlarına akın etti
Gazzeliler İsrail'in öldürdüğü yakınlarının mezarlarına akın etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ