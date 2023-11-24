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Dünya
AA 24.11.2023 18:57

Gazzeliler İsrail'in öldürdüğü yakınlarının mezarlarına akın etti

Hamas ile İsrail'in uzlaştığı "çatışmalara insani ara verilmesi mutabakatı"nın başlamasıyla Filistinliler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybeden yakınlarını ziyaret için mezarlıklara akın etti.

Refah kentinin batısında yer alan Tel es-Sultan Mahallesi'nde 500 kişilik yeri olan ancak imkansızlıklardan dolayı 600 kişinin defnedildiği kabristanı çok sayıda Filistinli ziyaret ediyor.

İsrail'in saldırıları veya ilaç ve yakıt girişine izin vermediği için yaşanan sorunlar nedeniyle yakınlarını kaybedenler gözyaşları dökerek, dualar etti.

Tel es-Sultan Mezarlığı Acil Durum Komitesi yetkilisi Ahmed ez-Zamili, Filistinlilere saldırılar sırasında kaybettikleri yakınlarının mezarlarını ziyaret etme fırsatı sağladıklarını söyledi.

Bazıları saldırılarda kaybettikleri yakınlarının mezarını ilk kez ziyaret ediyor

İsrail'in bombardımanında oğlunu kaybeden baba Münir Labda, vefatından bu yana oğlunun kabrini ilk kez ziyaret ettiğini söyledi.

Baba Labda, İsrail saldırılarında ölen 8 yaşındaki Muhammed'in tek oğlu olduğunu ifade etti. Oğlunun neşeli bir ruha sahip olduğunu dile getiren acılı baba, oğlunun ayrıca hafızlık yaptığını aktardı.

Kabir ziyareti sırasında Muhammed'in küçük kız kardeşinin, annesine "Anne Muhammed'in eli nerede?" diye sorması ailenin hüznünü daha da artırdı.

Saldırılarda eşini kaybeden ve mezarında tek başına gözyaşlarına boğulan Filistinli Ali İsa, çatışmalara insani ara verilmesinin ilk anlarında saldırılarda kaybettiği eşinin mezarını ziyarete koştuğunu belirtti.

İsa, eşini kaybettiği İsrail saldırılarında yaralandığı için eşinin mezarını ilk kez ziyaret ettiğini dile getirdi.

Gazze'de ilaç eksikliği de can alıyor

Çocuklarıyla 29 Ekim'de kaybettiği annesinin mezarı başında oturan Filistinli Kerim Adevan, "Annem yaşanan ilaç sıkıntısı nedeniyle hayatını kaybetti." dedi.

"Saldırılar nedeniyle acı çekiyordu ve ilaç bulamıyordu, sonunda hayatını kaybetti." diye konuşan Adevan, çocuklarıyla birlikte bombardıman altında da olsa annesini yalnız bırakmamak için mezarlığa ulaşmayı göze aldığını ve ziyaret ettiğini belirtti.

Adevan, annesinin yanı sıra İsrail saldırıları sırasında birçok arkadaşının öldüğünü ve aynı mezarlığa defnedildiğini söyledi.

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Gazzeliler İsrail'in öldürdüğü yakınlarının mezarlarına akın etti
Gazzeliler İsrail'in öldürdüğü yakınlarının mezarlarına akın etti
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