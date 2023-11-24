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Dünya
AA 24.11.2023 17:27

İsrail ordusu, serbest bırakılacak esirleri bekleyen Filistinlilere gaz bombası attı

İsrail ordusu, Ofer Cezaevi önünde, Hamas ile İsrail'in uzlaştığı "çatışmalara insani ara verilmesi mutabakatı" kapsamında bugün serbest bırakılmaları planlanan esirleri bekleyen Filistinlileri göz yaşartıcı gaz bombalarıyla dağıttı.

İsrail ordusu, serbest bırakılacak esirleri bekleyen Filistinlilere gaz bombası attı
[Fotograf: AA]

Yüzlerce Filistinli, bugün serbest bırakılmaları planlanan esirleri karşılamak için Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan Ofer Cezaevi önünde toplandı.

İsrail ordu güçleri, cezaevi önünde bekleyen Filistinlileri göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanarak dağıttı.

Filistinliler ise İsrail güçlerine taş atarak karşılık verdi.

Atılan gazdan etkilenen onlarca Filistinli olay yerinde ayakta tedavi edildi.

Hamas ile İsrail'in uzlaştığı "çatışmalara insani ara verilmesi mutabakatı" kapsamında İsrail hapishanelerindeki 24 kadın ve 15 çocuk olmak üzere 39 Filistinli esir, İsrail'deki Damon ve Megiddo hapishanelerinden çıkarılarak geçici olarak Batı Şeria'daki Ofer Cezaevi'ne nakledilmişti.

Filistinli esirlerin, Gazze'deki İsrailli esirlerin teslim alınmasının ardından serbest bırakılması bekleniyor.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi. Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak. Serbest kalacak esirler her iki taraftan kadın ve çocuklardan oluşuyor.

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