Ateşkesle evlerine dönen Filistinlileri enkazlar karşılıyor

Hamas ve İsrail arasındaki mutabakatla abluka altındaki Gazze’ye saldırılar 4 günlüğüne durduracak, esir takası ve insani yardıma imkan sağlayacak insani ara bugün saat 07.00'den (TSİ 08.00) itibaren başladı.

Okullara ve hastanelere sığınan Han Yunus kentindeki Filistinliler, evlerine dönmeye başladı.

Ancak karşılaştıkları manzara ağır bir yıkım oldu. Evlerinin yerinde enkaz bulan Gazzeliler gözyaşlarına boğuldu.

Bazı Filistinliler, İsrail saldırıları nedeniyle harabeye dönen evlerinin enkazları arasında kullanılabilir durumdaki eşyaları topladı.